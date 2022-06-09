Малиновская высказалась об ориентации Максима Галкина словами Гузеевой

В данный момент покинувший Россию муж Аллы Пугачевой гастролирует по городам Израиля. В своих выступлениях комик часто критикует российский народ, выставляя в неприглядном виде. В связи с этим в разных СМИ появилось очень много различной информации о Максиме, в том числе и о его ориентации.