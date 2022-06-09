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Малиновская высказалась об ориентации Максима Галкина словами Гузеевой

Малиновская высказалась об ориентации Максима Галкина словами Гузеевой
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российская телеведущая Маша Малиновская ответила на вопрос подписчиков об ориентации юмориста Максима Галкина.

В данный момент покинувший Россию муж Аллы Пугачевой гастролирует по городам Израиля. В своих выступлениях комик часто критикует российский народ, выставляя в неприглядном виде. В связи с этим в разных СМИ появилось очень много различной информации о Максиме, в том числе и о его ориентации.

Так, у Маши Малиновской подписчики решили узнать, не принадлежит ли действительно Галкин к людям нетрадиционной ориентации. На своей странице в одной из соцсетей телеведущая дала несколько ответов сразу.

«В определенном смысле, да, — написала Малиновская, уточнив цитатой Ларисы Гузеевой, которая стала мемом. — Не гей, но…»

На месте многоточия можно ставить любые острые высказывания ведущей шоу «Давай поженимся!».

Максим Галкин и Алла Пугачева практически сразу после начала военной спецоперации на Украине приняли решение покинуть Россию. Пара вместе с детьми проживает в Израиле на вилле, принадлежащей брату юмориста.

Ранее Андрей Норкин во время одного из эфиров отметил, что перебравшийся за границу Галкин не раз высказывался в негативном ключе о действиях России по Украине, при этом пропуская мимо ушей достоверные новости об обстрелах ЛДНР о со стороны ВСУ.

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