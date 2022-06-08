Малиновская намекнула на нетрадиционную ориентацию Максима Галкина

Телеведущая Маша Малиновская присоединилась к обсуждению сексуальной ориентации юмориста Максима Галкина. Она считает, что артист относится к представителям ЛГБТ-сообщества.
Подписчики Малиновской поинтересовались у нее, что она думает об ориентации мужа Аллы Пугачевой. Телеведущая опубликовала в соцсети мем с Ларисой Гузеевой, в котором намекнула на принадлежность Галкина к гомосексуалистам.
«В определенном смысле, да», — заметила Малиновская.
Максим Галкин ранее дал концерт в Израиле, на котором спародировал Владимира Соловьева. В ответ журналист заявил, что шоумен лишь пытается подражать Михаилу Задорнову.