Малиновская намекнула на нетрадиционную ориентацию Максима Галкина

Подписчики Малиновской поинтересовались у нее, что она думает об ориентации мужа Аллы Пугачевой. Телеведущая опубликовала в соцсети мем с Ларисой Гузеевой, в котором намекнула на принадлежность Галкина к гомосексуалистам.