Маликов забрал сына и ушел из дома

Народный артист России Дмитрий Маликов отправился на отдых с сыном, однако не уточнил своего местоположения. Подписчики уже предположили, что певец собирается разводиться со своей супругой Еленой Изаксон.
Фотографию с сыном Марком Дмитрий опубликовал в своих социальных сетях. На кадрах они отдыхают на яхте, однако жены рядом нет. Слухи о разводе подписчики подкрепляют непроверенной информацией о романах Маликова с молодыми девушками.
«Смотрим в будущее», — подписал Дмитрий публикацию.
Под данным постом Маликова разгорелись дискуссии. Многие поклонники недоумевают, куда отправился певец и решил ли он уйти из брака после 22 лет совместной жизни. Сам Дмитрий предпочитает не комментировать доводы подписчиков.