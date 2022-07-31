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Маликов забрал сына и ушел из дома

Маликов забрал сына и ушел из дома
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народный артист России Дмитрий Маликов отправился на отдых с сыном, однако не уточнил своего местоположения. Подписчики уже предположили, что певец собирается разводиться со своей супругой Еленой Изаксон.

Фотографию с сыном Марком Дмитрий опубликовал в своих социальных сетях. На кадрах они отдыхают на яхте, однако жены рядом нет. Слухи о разводе подписчики подкрепляют непроверенной информацией о романах Маликова с молодыми девушками.

«Смотрим в будущее», — подписал Дмитрий публикацию.

Под данным постом Маликова разгорелись дискуссии. Многие поклонники недоумевают, куда отправился певец и решил ли он уйти из брака после 22 лет совместной жизни. Сам Дмитрий предпочитает не комментировать доводы подписчиков.

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