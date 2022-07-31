Маликов забрал сына и ушел из дома

Фотографию с сыном Марком Дмитрий опубликовал в своих социальных сетях. На кадрах они отдыхают на яхте, однако жены рядом нет. Слухи о разводе подписчики подкрепляют непроверенной информацией о романах Маликова с молодыми девушками.