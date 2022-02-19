Малийцы на митингах требуют европейцев покинуть страну и жгут флаги ЕС

Малийцы на митингах требуют европейцев покинуть страну и жгут флаги ЕС Новости
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Жители столицы Мали Бамако вышли на демонстрацию в поддержку решения Франции и союзников ввести свои войска из африканского государства.

За девять лет присутствия европейских контингентов местные жители устали от их равнодушия к преступлениям исламистов и к судьбам граждан Мали. Многие малийцы прямо на улицах жгли флаги Евросоюза, выражая отношение к европейскому присутствию в стране.

Результаты контртеррористической миссии «Бархан» были всесторонне раскритикованы. Дорогостоящая военная операция никак не помешала радикалам занять северный регион страны.

Сейчас малийская армия проводит самостоятельное наступление на позиции боевиков при поддержке российских инструкторов, которых на Западе причисляют к «ЧВК Вагнера». Малийцы приветствуют сотрудничество Бамако с Москвой и выходят на митинги с российскими флагами.

 
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