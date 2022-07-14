Маленький сын Арзамасовой и Авербуха «остался не в восторге» от подарка мамы

Сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха остался «не в восторге» от подарка, который получил, призналась мама малыша, передает портал «7дней.ру».
Звездная чета отправилась в Сочи, где у бывшего фигуриста, который стал продюсером, пройдет ледовое шоу. Пока отец семейства занимается делами, молодая мама и сын проводят время на сочинских пляжах.
Льву Ильичу вскоре исполнится год, и он никогда прежде не видел моря. Лиза Арзамасова решила преподнести малышу подарок, приучив к морской волне, однако ребенок остался не в восторге. Так, актриса опубликовала фото с пляжа, где видно, что ребенок растерян.
«Первая встреча Левушки с волной состоялась на очень уютном пляже. Лева от волны остался не в восторге. Будем продолжать знакомство с морем и стараться с ним подружиться», — подписала снимок Арзамасова.
Напомним, путешествие в Сочи обернулся для маленького Льва не только знакомством с морем, но и первым полетом на самолете. Молодая мама сильно переживала, как он перенесет полет, но в итоге все прошло хорошо.