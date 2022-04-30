Маленький электрический китайский грузовичок с грузоподъёмностью в 1 тонну. WOLV FC25 уже засветился в России

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В России был замечен небольшой электрический грузовик WOLV FC25. Вскоре эти машины будут продаваться в нашей стране. Источник говорит, что процесс получения ОТТС уже начался.





WOLV FC25 — компактный городской электрический грузовик. Его габариты составляют 3954 х 1600 х 1902 мм при колёсной базе в 2495 мм и грузоподъёмности в 1 тонну. Машина оснащена электродвигателем мощностью 41 л.с. и характеризуется запасом хода в 200 км. Этого достаточно для работы в рамках города.





Несмотря на игрушечную внешность, намекающую на бюджетность, источник говорит о наличии цифровой приборной панели, пусть и в качестве опции.

Судя по всему, машина является детищем китайской компании Fengchuen, но при этом данный грузовичок якобы ориентирован на продажи вне Китая.