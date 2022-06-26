Маленькая дочь Юрия Шатунова отказывается верить в смерть певца

«Еду вот сейчас в аэропорт встречать их. Дочка не верит, что папа умер. Завтра будет прощание, отпевание, кремирование. Никого, кроме родных и близких, не будет. Послезавтра часть праха будет захоронена в Москве», – цитируют Кудряшова «Известия».