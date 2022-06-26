Маленькая дочь Юрия Шатунова отказывается верить в смерть певца

Супруга покойного лидера группы «Ласковый май» Юрия Шатунова Светлана вместе с детьми в скором времени прибудет в Россию для прощания с возлюбленным. Маленькая дочь исполнителя хита «Белая ночь» не верит, что отца больше нет в живых.
О приезде семьи знаменитости рассказал директор покойного исполнителя Аркадий Кудряшов, он лично встретит близких Шатунова в аэропорту.
«Еду вот сейчас в аэропорт встречать их. Дочка не верит, что папа умер. Завтра будет прощание, отпевание, кремирование. Никого, кроме родных и близких, не будет. Послезавтра часть праха будет захоронена в Москве», – цитируют Кудряшова «Известия».
Открытая траурная церемония прощания с Шатуновым завершилась в российской столице. Мероприятие прошло на Троекуровском кладбище. Проводить артиста в последний путь пришли около 14 тысяч человек, многие из них принесли белые розы.