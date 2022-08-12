Мальдивы в Волгограде и белгородская сирень в космосе: главные новости регионов России

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий России.
Ставропольский край
В Буденновске уже несколько дней горит полигон ТБО. Как пишет newstracker.ru, пожаром охвачено примерно 200 квадратных метров свалки в южной части города. На тушение уже израсходовано около 1000 кубометров воды.
Удмуртия
В Удмуртии начнут ремонтировать сразу три плотины. Как пишет udm-info.ru, на водных объектах проведут досыпку грунта до проектных отметок, полностью обновят водопропускную систему, заменят затворы с подъемным механизмом и отремонтируют конструкцию ледозащитного сооружения.
Ростовская область
В Ростове изобрели робота-пожарного. Как сообщает rostovgazeta.ru, он может замечать пожары на ранних стадиях и информировать о возгорании через смартфон. Функции робота позволяют транслировать пожар в реальном времени, а также запускать работу механизмов пожаротушения в пределах 1,5 минуты.
Республика Татарстан
В Казани двое злоумышленников украли из магазина детскую одежду и ранили охранника. Как пишет inkazan.ru, их задержали через час после происшествия. Пострадавшему оказана медицинская помощь, угрозы для его жизни нет.
Волгоградская область
Из двух островов в Волгограде хотят сделать подобие Мальдив. Как пишет издание novostivolgograda.ru, депутат предложил пустить канатную дорогу до островов Сарпинский и Голодный. По его мнению, регион сможет зарабатывать на налогах и сдаче земли в аренду.
Нижегородская область
Нижегородцы встали на сторону пенсионера в стрингах, которого сфотографировал очевидец на местном пляже, пишет newsnn.ru. В соцсетях пользователи заступились за пожилого мужчину и, наоборот, пристыдили автора поста.
Свердловская область
На торжественном мероприятии в честь 300-летия Нижнего Тагила, была вскрыта «капсула времени», заложенная 50 лет назад почетными гражданами города, сообщает tagilcity.ru. На мероприятии было организовано театрализованное представление, посвященное открытию «капсулы времени».
Оренбургская область
В Оренбургской области по требованию прокуратуры уничтожили 20 тонн импортного миндаля, сообщает 56orb.ru. Отмечается, что этот товар попадает под санкции, его обнаружили на границе.
Тюменская область
Гражданская жена Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве 8-летней Анастасии Муравьевой, написала письмо Максуту Шадаеву, министру цифрового развития, пишет nashgorod.ru. на просит его наказать журналистов, причастных к распространению видеозаписи со следственными действиями с участием Бережного.
Омская область
Суд в Омске отказал в установке портрета Сталина на Аллее Славы. Как сообщает gorod55.ru, в суде рассмотрели иск частного учреждения «Музей славы» к мэрии и Совету ветеранов и пенсионеров. Учреждение пыталось добиться разрешения на установку портрета Иосифа Сталина и Дмитрия Язова на Аллее Славы.
Карелия
В Петрозаводске будут производить электробайки. Как отмечает karelinform.ru, по итогам 2022 года предприятие планирует реализовать 200 единиц оборудования. Электробайки, выпускаемые в Петрозаводске, подходят для круглогодичного использования.
Приморский край
Суд в Хабаровском крае вынес приговор жителю Приморья за попытку сбыта наркотиков в составе банды. Осуждённый может быть некогда знаменитым на всю страну участником реалити-шоу, пишет vostokmedia.com. По информации из соцсетей, 6 лет колонии получил бывший участник Дома-2 Илья Тарасов.
Башкирия
В Башкирии самыми популярными именами для новорожденных детей стали: Даир, Таир, Август, Еремей, Дариана и Брианна-Валерия. В “родительский” топ имен для девочек также попали такие имена, как: София, Эмилия, Ева, Дарина, Полина, а для мальчиков – Карим, Дмитрий, Егор, Артем и Искандер, пиешт mkset.ru.
Хабаровский край
В Хабаровском крае открылось кризисное отделение для женщин с детьми. Как поясняет transsibinfo.com, отделение создано для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Женщина может жить в центре бесплатно до 6 месяцев, ей предоставляется отдельная комната, оборудованная для воспитания ребенка. В настоящее время там находится 5 женщин и 4 ребенка.
Новосибирск
В Новосибирске рыбак автостопом смог доехать в больницу после ножевого ранения в спину. Как сообщает atas.info, пострадавший вместе в друзьями поехал рыбачить, после распития спиртных напитков произошла ссора, и мужчина получил от своего друга удар ножом в спину. После этого пострадавший поймал попутку и доехал до медучреждения. При этом остальные мужчины продолжили рыбачить, позже за ними приехала полиция.
Челябинская область
В Челябинске из-за подмыва может рухнуть жилой дом. Как пишет kursdela.biz, фундамент девятиэтажного дома на улице Салютная каждый год топит из-за аварий на тепловых сетях. Жильцы жалуются на постоянную влажность и нашествие насекомых.
Хакасия
В Хакасии восемь сирот получили квартиры после вмешательства прокуратуры. Как пишет newkhakassia.online, покинув детские дома, сироты оказались без собственной крыши над головой. По окончании проверки прокурор направил иски в суд о возложении на Администрацию района обязанности предоставить жильё нуждающимся. Иски были удовлетворены, и сейчас у каждого из восьми заявителей есть собственная благоустроенная квартира.
ХМАО
В Сургуте у мигранта изъяли 700 гр героина. Как сообщает muksun.fm, всего у наркодилера было изъято 480 свертков общей массой 215 граммов. Все они находились в одежде задержанного.
Белгородская область
Сирень из Белгорода полетела в космос. Как сообщает bel.ru, растение отправили в полёт на ракетоносителе «Союз-2» с космодрома Байконур. Эксперимент проводит НОЦ в рамках программы «Инновационные решения в АПК».