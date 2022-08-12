Мальдивы в Волгограде и белгородская сирень в космосе: главные новости регионов России

В Новосибирске рыбак автостопом смог доехать в больницу после ножевого ранения в спину. Как сообщает atas.info, пострадавший вместе в друзьями поехал рыбачить, после распития спиртных напитков произошла ссора, и мужчина получил от своего друга удар ножом в спину. После этого пострадавший поймал попутку и доехал до медучреждения. При этом остальные мужчины продолжили рыбачить, позже за ними приехала полиция.