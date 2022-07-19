«Мальчишка синий был»: жители Тихвина рассказали о спасении тонувшего ребенка из Донецка

В Тихвине 11-летний мальчик едва не утонул в реке. Спасти ребенка смогли неравнодушные очевидцы — супружеская пара и военный фельдшер. Они поделились подробностями инцидента, отметив, что пришлось проводить непрямой массаж сердца.
Школьник, семья которого приехала в город из Донецка в 2014 году, не умеет плавать. Во время купания он пошел ко дну, однако местный житель вовремя заметил случившееся и вытащил его на берег.
«Мальчишка синий был, вообще не подавал признаков жизни. Минут 5-10 делал реанимационные мероприятия, потом у него начали выходить рвотные массы, вода, начал делать вдохи, грудная клетка стала подниматься», — рассказал медик журналистам «Петербургского дневника».
Супруга мужчины, который достал ребенка из воды, также не осталась в стороне. Все это время она растирала ноги мальчика, чтобы возобновить циркуляцию крови.
Пострадавшего поместили в реанимационное отделение. Сейчас он уже готовится к выписке.