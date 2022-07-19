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Мальчик продавил москитную сетку и выпал из окна третьего этажа в Нижнем Тагиле

Мальчик продавил москитную сетку и выпал из окна третьего этажа в Нижнем Тагиле
pxhere.com

В Нижнем Тагиле госпитализировали трехлетнего мальчика в тяжелом состоянии: ребенок получил травмы после падения из окна квартиры на третьем этаже. Случившееся расценили как несчастный случай, передают местное издание tagilcity.ru.

Инцидент произошел 15 июля. Мать ненадолго оставила ребенка одного, и в какой-то момент услышала звук падения. Выглянув в окно, она увидела сына, лежащего на земле на москитной сетке.

В настоящий момент мальчик находится в больнице. По словам врачей, его состояние уже стабилизировалось, и малыш идет на поправку.

Также отмечается, что семья пострадавшего считается благополучной, поэтому произошедшее классифицировали как несчастный случай. В связи с этим маму мальчика не будут привлекать к ответственности.

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RusNewsToday24
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