Мальчик продавил москитную сетку и выпал из окна третьего этажа в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле госпитализировали трехлетнего мальчика в тяжелом состоянии: ребенок получил травмы после падения из окна квартиры на третьем этаже. Случившееся расценили как несчастный случай, передают местное издание tagilcity.ru.
Инцидент произошел 15 июля. Мать ненадолго оставила ребенка одного, и в какой-то момент услышала звук падения. Выглянув в окно, она увидела сына, лежащего на земле на москитной сетке.
В настоящий момент мальчик находится в больнице. По словам врачей, его состояние уже стабилизировалось, и малыш идет на поправку.
Также отмечается, что семья пострадавшего считается благополучной, поэтому произошедшее классифицировали как несчастный случай. В связи с этим маму мальчика не будут привлекать к ответственности.