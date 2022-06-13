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Мальчик попал в больницу с травмой руки после посещения парка аттракционов в Петербурге

Мальчик попал в больницу с травмой руки после посещения парка аттракционов в Петербурге
pexels.com

В Петербурге трехлетнего мальчика доставили в больницу после посещения карусели в Московском парке Победы. Ребенок получил травму по неосторожности сотрудника аттракциона.

По предварительной информации, работник парка, пристегивая малыша к карусели ремнем безопасности, случайно прищемил ему палец. Пострадавшего госпитализировали в Педиатрический университет.

Врачи диагностировали маленькому пациенту ушибленную рану ногтевого ложа и вывих ногтевой пластины. Правоохранители организовали по факту происшествия процессуальную проверку.

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