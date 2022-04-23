Малайзия выразила надежду на запуск прямого авиасообщения между Куала-Лумпуром и Москвой

«Вопрос прямого авиасообщения между нашими странами

обсуждается в совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому,

научно-техническому и культурному сотрудничеству… Я как посол очень

рассчитываю, что “Аэрофлот” вскоре сможет открыть прямые рейсы в

Куала-Лумпур», — отметил дипломат.