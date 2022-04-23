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    Малайзия выразила надежду на запуск прямого авиасообщения между Куала-Лумпуром и Москвой

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Малайзия выразила надежду на запуск прямого авиасообщения между Куала-Лумпуром и Москвой

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    pixabay.com

    Малайзия надеется, что в скором времени «Аэрофлот» запустит
    прямое сообщение между Куала-Лумпуром и Москвой. Об этом заявила посол Бала
    Чандран.

    Соответствующая тема является основной повесткой, отметил
    он. Решение этого вопроса имеет огромное значение для обеих сторон, передает РИА Новости.

    «Вопрос прямого авиасообщения между нашими странами
    обсуждается в совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому,
    научно-техническому и культурному сотрудничеству… Я как посол очень
    рассчитываю, что “Аэрофлот” вскоре сможет открыть прямые рейсы в
    Куала-Лумпур», — отметил дипломат.

    Тем временем «Аэрофлот» обозначил дату запуска прямых рейсов
    на Мальдивы. По информации компании, это случится уже 13 мая.

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