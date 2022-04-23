Малайзия готова рассмотреть запрос на поставку полупроводников в Россию

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Власти Малайзии выразили
готовность рассмотреть любой запрос из России, касающийся импорта электроники
или полупроводников. Об этом в интервью РИА Новости заявил
посол страны в Москве Бала Чандран.
По его словам, на данный
момент никаких официальных переговоров на эту тему не было. Чандран считает, что
диалог должен проходить между представителями бизнеса.
«Малайзийская промышленность
ориентирована на рынок. И я вполне уверен, что любой запрос российской стороны,
касающийся поставок такой продукции, будет рассмотрен», — сказал дипломат.
Малайзия
всегда открыта к взаимовыгодным торгово-экономическим отношениям. Поэтому бизнес-сектор
страны будет реагировать на любые выгодные предложения по сбыту продукции на
мировой рынок, включая полупроводники и электронику, добавил Чандран.