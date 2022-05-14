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    Малахов считает, что Приходько попала на Евровидение через постель

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Малахов считает, что Приходько попала на Евровидение через постель

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    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Тележурналист и шоумен Андрей Малахов раскрыл секрет украинской певицы Анастасии Приходько, представлявшей Россию на Евровидении в 2009 году.

    Малахов стал гостем шоу «Евровижн с Яной Чу», где сделал неожиданное заявление о том, что Приходько смогла попасть на международный песенный конкурс благодаря интимной связи с «правильным» человеком.

    «Анастасия Приходько знала, с кем делить ложе, поэтому поехала на Евровидение», — сказал шоумен.

    Изначально исполнительница отбиралась на Евровидение-2009 в качестве представителя Украины, но была дисквалифицирована. Тогда один из членов жюри российского отбора предложил ее песню, и Приходько выбрали участницей от РФ. К слову, продюсером певицы тогда был Константин Меладзе.

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