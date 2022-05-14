Малахов считает, что Приходько попала на Евровидение через постель

Изначально исполнительница отбиралась на Евровидение-2009 в качестве представителя Украины, но была дисквалифицирована. Тогда один из членов жюри российского отбора предложил ее песню, и Приходько выбрали участницей от РФ. К слову, продюсером певицы тогда был Константин Меладзе.