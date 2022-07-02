Малахов рассказал, что дочери Шатунова стало плохо во время похорон отца

«Дочка во время похорон… я еле сдерживался, чтобы не плакать вместе с ней, потому что она так переживала, ее даже увели в машину, когда опускали урну с прахом папы, потому что ей стало плохо», — заявил журналист в шоу «Привет, Андрей!».