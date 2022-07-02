Малахов рассказал, что дочери Шатунова стало плохо во время похорон отца

Журналист Андрей Малахов посвятил специальный выпуск шоу «Привет, Андрей!» памяти умершего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Во время эфира телеведущий рассказал о состоянии дочери исполнителя на похоронах отца.
Малахов рассказал, что он присутствовал на траурной церемонии вместе с дочерью музыканта. На ней девятилетняя Эстелла не смогла справиться с эмоциями. Девочку даже пришлось увести в машину, когда погружали урну с прахом Шатунова.
«Дочка во время похорон… я еле сдерживался, чтобы не плакать вместе с ней, потому что она так переживала, ее даже увели в машину, когда опускали урну с прахом папы, потому что ей стало плохо», — заявил журналист в шоу «Привет, Андрей!».
Юрий Шатунов скончался 23 июня. Причиной смерти стал обширный инфаркт, медики пытались оказать помощь музыканту, но так и не смогли спасти его.