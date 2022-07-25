Максиму Галкину объявили бойкот все артисты, кроме Игоря Николаева

Покинувший Россию шоумен Максим Галкин остался без поддержки своих коллег по цеху. Его поддержал только Игорь Николаев. Об этом пишет издание Blitz+.
По информации источника, юморист опубликовал в одной из своих социальных сетей фото своей трехлетней дочери. Однако на публикацию Галкина из российских артистов никто не отреагировал, кроме Игоря Николаева. Только он поставил лайк под публикацией шоумена.
«Где же многочисленные друзья? Остался только Николаев. Остальные — крысы, спрятавшиеся в страхе», — отреагировали пользователи социальной сети, обратившие внимание на то, что артисты объявили бойкот Галкину.