Максимальная автономность новейшего ноутбука Honor MagicBook 14 2022 составит 20 часов

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Компания Honor опубликовала новые подробности о перспективном ноутбук Honor MagicBook 14 2022. На этот раз сообщается, что максимальная автономность устройства составит 20 часов. А достижимо это за счет технологии OS Turbo. Как она работает — непонятно, но компания говорит о снижении энергопотребления на 2Х процентов при неизменном быстродействии.

Официальных подробностей об аппаратной платформе нет, а неофициально сообщается об использовании в MagicBook 14 2022 процессоров Intel Core 12 поколения серий Core i5 и Core i7, а также дискретных 3D-ускорителей GeForce MX550 и RTX 2050. Официальная премьера новинки ожидается уже очень скоро — 16 мая, тогда-то и будут раскрыты все подробности.