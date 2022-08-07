Максим Завидия сообщил, что даже после завершения «Гoлoса» продолжает общаться с Биланом

Участник десятого сезона шоу «Гoлoс» Максим Завидия даже после завершения проекта поддерживает дружеские отношения с певцом Димой Биланом.
Юбилейный сезон музыкального проекта стал для Завидии платформой в мир российского шоу-бизнеса, а помог ему в этом наставник – Билан. По словам артиста, он продолжает очень хорошо общаться со звездным коллегой.
«Дима — прекрасный человек и наставник. Я его очень уважаю. Быть наставником — это очень важная миссия. Мне самому приходилось быть в этой роли в другом проекте. Понимаю, что это, порой, сложно, но очень интересно», — цитирует певца «КП-Екатеринбург».
Напомним, во время этапа слепых прослушиваний к Завидии повернулись Билан и композитор Александр Градский. По словам самого артиста, он выбрал именно Билана, поскольку считает их стиль исполнения схожим.