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Максим Завидия сообщил, что даже после завершения «Гoлoса» продолжает общаться с Биланом

Максим Завидия сообщил, что даже после завершения «Гoлoса» продолжает общаться с Биланом
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Участник десятого сезона шоу «Гoлoс» Максим Завидия даже после завершения проекта поддерживает дружеские отношения с певцом Димой Биланом.

Юбилейный сезон музыкального проекта стал для Завидии платформой в мир российского шоу-бизнеса, а помог ему в этом наставник – Билан. По словам артиста, он продолжает очень хорошо общаться со звездным коллегой.

«Дима — прекрасный человек и наставник. Я его очень уважаю. Быть наставником — это очень важная миссия. Мне самому приходилось быть в этой роли в другом проекте. Понимаю, что это, порой, сложно, но очень интересно», — цитирует певца «КП-Екатеринбург».

Напомним, во время этапа слепых прослушиваний к Завидии повернулись Билан и композитор Александр Градский. По словам самого артиста, он выбрал именно Билана, поскольку считает их стиль исполнения схожим.

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