Максим Завидия сообщил, что даже после завершения «Гoлoса» продолжает общаться с Биланом

«Дима — прекрасный человек и наставник. Я его очень уважаю. Быть наставником — это очень важная миссия. Мне самому приходилось быть в этой роли в другом проекте. Понимаю, что это, порой, сложно, но очень интересно», — цитирует певца «КП-Екатеринбург».