МакSим станет хедлайнером фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге

Певица МакSим исполнит свои композиции на фестивале Ural Music Night в 2022 году.
МакSим выступит на одной из крупнейших площадок фестиваля — «Мотив Stage» возле киноконцертного театра «Космос». Певица исполнит как давно полюбившиеся публике хиты, так и новые композиции, среди которых сингл «Спасибо». Об участии исполнительницы в фестивале стало известно из сообщений организаторов смотра в социальных сетях.
«Нежный голос и тексты, проникающие прямо в сердце, приносят певице первые строчки чартов и народную любовь. На фестивале Ural Music Night МакSим исполнит любимые всеми хиты», — говорится в сообщении.
Певица выступит в качестве одного из хедлайнеров Ural Music Night в Екатеринбурге 24 июня, пишет «Царьград». Исполнительница долгое время не давала концертов из-за тяжелой болезни. В прошлом году врачи диагностировали у артистки пневмонию, из-за чего ее пришлось ввести в искусственную кому. После успешного лечения певица проходила долгий курс реабилитации.