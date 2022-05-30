МакSим станет хедлайнером фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге

Певица выступит в качестве одного из хедлайнеров Ural Music Night в Екатеринбурге 24 июня, пишет «Царьград». Исполнительница долгое время не давала концертов из-за тяжелой болезни. В прошлом году врачи диагностировали у артистки пневмонию, из-за чего ее пришлось ввести в искусственную кому. После успешного лечения певица проходила долгий курс реабилитации.