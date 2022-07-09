МакSим спела «Знаешь ли ты» в платье с декольте в преддверии матча за Суперкубок России

Российская исполнительница МакSим спела «Знаешь ли ты» в платье с декольте цвета фуксии в преддверии матча за Суперкубок страны между «Зенитом» и «Спартаком».
Присутствующие на стадионе «Газпром Арена» фанаты красно-белых дружно подпевали артистке.
Матч за Суперкубок страны стартовал в 19:00 по московскому времени. «Зенит» — действующий победитель Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22. «Спартак» стал обладателем Кубка страны — 2022.
Билеты на игру были раскуплены полностью. Для посещения Суперкубка карта болельщика (Fan ID) не нужна. Согласно сведениям Минцифры, сначала паспорт болельщика будет необходим для домашних матчей национального первенства на стадионах в пяти городах: Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи.