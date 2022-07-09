МакSим спела «Знаешь ли ты» в платье с декольте в преддверии матча за Суперкубок России

Билеты на игру были раскуплены полностью. Для посещения Суперкубка карта болельщика (Fan ID) не нужна. Согласно сведениям Минцифры, сначала паспорт болельщика будет необходим для домашних матчей национального первенства на стадионах в пяти городах: Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи.