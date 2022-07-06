Запад является если не прямым убийцей населения Донбасса, то соучастником происходящего. Такое заявление сделал глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), социолог Максим Шугалей, передает ФБА «Экономика сегодня».
Украинской армии помогают дальнобойное западное вооружение и широкая номенклатура снарядов калибра 155 мм. Ту же тактику ВСУ применяет против жителей Запорожской, Херсонской, Брянской, Курской и Белгородской областей.
«Я видел семью с четырьмя детьми, где погибла тридцатисемилетняя мать, которую на глазах ее детей разорвало снарядом. По маленькому поселку было выпущено около двадцати снарядов, хотя никаких военных там не было, и украинцы об этом знали. Данный поселок находится вблизи линии фронта», – рассказал Шугалей.
По его мнению, единственная цель таких ударов украинских военных — запугивание людей. Однако без поставок западного вооружения масштаб акций устрашения был бы меньше: запасы тактических ракет типа «Точка-У» у украинцев ограничены, а мощность старой советской артиллерии ниже.
Все тайное становится явным, и рано или поздно все узнают о военных преступлениях Украины и сопричастного к этому Запада, заключил социолог.