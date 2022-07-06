Максим Шугалей заявил об ответственности Запада за гибель мирных граждан в Донбассе и на Украине

«Я видел семью с четырьмя детьми, где погибла тридцатисемилетняя мать, которую на глазах ее детей разорвало снарядом. По маленькому поселку было выпущено около двадцати снарядов, хотя никаких военных там не было, и украинцы об этом знали. Данный поселок находится вблизи линии фронта», – рассказал Шугалей.