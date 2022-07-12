Максим Шугалей создаст организацию по поиску добровольцев для помощи ЛДНР

Максим Шугалей организует центр, в котором начнут набирать и подготавливать специалистов для помощи жителям ЛДНР. Об этом президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) написал у себя в Telegram-канале.
«Я принял решение в частном порядке организовать Центр по набору и первичной подготовке добровольцев для оказания помощи жителям Донбасса», – заявил он.
По словам главы ФЗНЦ, структуре требуются специалисты в военной области, а также те, кто может принести другую посильную помощь.
«На Донбассе много проблем с электроснабжением, водоснабжением, необходимо восстанавливать дома», – добавил он.
Также, отметил Шугалей, новый центр, призванный найти специалистов для помощи ЛДНР, ищет строителей, электриков, ремонтников и других экспертов, желающих помочь Донбассу.