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Максим Шугалей создаст организацию по поиску добровольцев для помощи ЛДНР

Максим Шугалей создаст организацию по поиску добровольцев для помощи ЛДНР
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Максим Шугалей организует центр, в котором начнут набирать и подготавливать специалистов для помощи жителям ЛДНР. Об этом президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) написал у себя в Telegram-канале.

«Я принял решение в частном порядке организовать Центр по набору и первичной подготовке добровольцев для оказания помощи жителям Донбасса», – заявил он.

По словам главы ФЗНЦ, структуре требуются специалисты в военной области, а также те, кто может принести другую посильную помощь.

«На Донбассе много проблем с электроснабжением, водоснабжением, необходимо восстанавливать дома», – добавил он.

Также, отметил Шугалей, новый центр, призванный найти специалистов для помощи ЛДНР, ищет строителей, электриков, ремонтников и других экспертов, желающих помочь Донбассу.

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RusNewsToday24
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