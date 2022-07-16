Максим Шугалей посоветовал Александру Беглову нанести личный визит в город-побратим Мариуполь

«Александр Дмитриевич, вы приняли решение о городах-побратимах. Но только единожды посетили Мариуполь. Пора не словом, а делом помогать в восстановлении братского города. Могу вас заверить, здесь не страшно. Соберитесь с духом, приезжайте и лично проконтролируйте работы», – посоветовал он управленцу в личном Telegram-канале «Петербургский Шугалей».