Максим Шугалей посоветовал Александру Беглову нанести личный визит в город-побратим Мариуполь

Социолог Максим Шугалей обратился к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, который обещал лично заняться восстановлением разрушенного города-побратима Мариуполя.
Шугалей подчеркнул, что некоторое время назад губернатор Тульской области Алексей Дюмин докладывал президенту России Владимиру Путину план по восстановительным работам в Мариуполе. Ранее социолог своими глазами посмотрел на город и убедился в том, что местному населению действительно нужна «братская» помощь.
«Александр Дмитриевич, вы приняли решение о городах-побратимах. Но только единожды посетили Мариуполь. Пора не словом, а делом помогать в восстановлении братского города. Могу вас заверить, здесь не страшно. Соберитесь с духом, приезжайте и лично проконтролируйте работы», – посоветовал он управленцу в личном Telegram-канале «Петербургский Шугалей».
Социолог подчеркнул, что Беглову необходимо лично узнать, что требуется жителям Мариуполя. Именно так он сможет проявить не только управленческие, но и человеческие качества.