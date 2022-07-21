МакSим поделилась эмоциями от приглашения на фестиваль «Таврида.АРТ» в Крыму

«Я еду на «Таврида.АРТ», и это здорово! Знаю, что это место наполнено невероятной атмосферой. Я уже вижу: берег Черного моря, тысячи участников и зрителей. Хочется вдохновить ребят и помочь им поверить в свои силы», — поделилась эмоциями МакSим, ее цитирует РИА Новости.