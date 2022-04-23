    В тренде

    Максим Галкин заявил, что не считает себя предателем после отъезда из России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Максим Галкин заявил, что не считает себя предателем после отъезда из России

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Шоумен Максим Галкин не считает себя предателем после того, как покинул Россию на фоне специальной операции на Украине. Он отметил, что потерял огромное количество контрактов.

    Галкин регулярно подвергается критике из-за отъезда из страны. На протяжении долгого времени телеведущий хранил молчание, но недавно все-таки сделал публичное заявление.

    Юморист признался, что ему хорошо живется в Израиле. Рядом с ним находятся супруга и дети. Кроме этого, ему удается зарабатывать на жизнь.

    «Не упрекайте меня в предательстве. Предательства здесь нет», — высказался артист в социальных сетях.

    Галкин подчеркнул, что одна из его публикаций в Сети лишила его рекламных контрактов и концертов. Ранее стало известно, что шоумен готовится выступить в Израиле.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »