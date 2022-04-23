Максим Галкин заявил, что не считает себя предателем после отъезда из России

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Шоумен Максим Галкин не считает себя предателем после того, как покинул Россию на фоне специальной операции на Украине. Он отметил, что потерял огромное количество контрактов.
Галкин регулярно подвергается критике из-за отъезда из страны. На протяжении долгого времени телеведущий хранил молчание, но недавно все-таки сделал публичное заявление.
Юморист признался, что ему хорошо живется в Израиле. Рядом с ним находятся супруга и дети. Кроме этого, ему удается зарабатывать на жизнь.
«Не упрекайте меня в предательстве. Предательства здесь нет», — высказался артист в социальных сетях.
Галкин подчеркнул, что одна из его публикаций в Сети лишила его рекламных контрактов и концертов. Ранее стало известно, что шоумен готовится выступить в Израиле.
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