Максим Галкин запретил зрителям снимать его на видео во время концерта в Анкаре

Покинувший Россию артист Максим Галкин во время своего концерта в Анкаре обратился к аудитории и попросил всех зрителей убрать свои мобильные телефоны, сообщает издание prozvezd.
«Сейчас каждое видео, выложенное с моими откровениями, может стоить очередной страницы в моем уголовном деле. Пожалуйста, не снимайте меня», — обратился юморист к зрителям.
Максим Галкин уехал из России вскоре после начала спецоперации на Украине. С ним страну покинули Пугачева и близнецы Лиза и Гарри. В Израиле, где звездная семья прожила несколько месяцев, семья не задержалась и уже в начале июля оказалась в Юрмале.