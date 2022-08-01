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Максим Галкин запретил зрителям снимать его на видео во время концерта в Анкаре

Максим Галкин запретил зрителям снимать его на видео во время концерта в Анкаре
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Покинувший Россию артист Максим Галкин во время своего концерта в Анкаре обратился к аудитории и попросил всех зрителей убрать свои мобильные телефоны, сообщает издание prozvezd.

«Сейчас каждое видео, выложенное с моими откровениями, может стоить очередной страницы в моем уголовном деле. Пожалуйста, не снимайте меня», — обратился юморист к зрителям. 

Максим Галкин уехал из России вскоре после начала спецоперации на Украине. С ним страну покинули Пугачева и близнецы Лиза и Гарри. В Израиле, где звездная семья прожила несколько месяцев, семья не задержалась и уже в начале июля оказалась в Юрмале.

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