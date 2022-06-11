Максим Галкин язвительно подшучивал над Аллой Пугачевой со сцены

Стало известно, как шоумен Максим Галкин шутил над своей супругой, певицей Аллой Пугачевой на «Славянском базаре» в Витебске несколько лет назад. Как оказалось, комик язвительно высказывался в адрес вокалистки.
Несколько лет назад Галкин не боялся шутить на Пугачевой. Он даже припомнил ей брак с коллегой Филиппом Киркоровым.
«Что касается нашей семьи, то мы давно привыкли к импортозамещению. Моя жена еще тогда променяла Болгарию на отечественного производителя», — говорил юморист на концерте.
В настоящее время Галкин и Пугачева находятся в Израиле. За границу они перебрались после начала специальной операции России на Украине.