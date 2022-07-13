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Максим Галкин вышел на связь с поклонниками на фоне слухов о покушении в Юрмале

Максим Галкин вышел на связь с поклонниками на фоне слухов о покушении в Юрмале
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущий и шоумен Максим Галкин поделился кадрами с сыном Гарри после распространившихся слухов о покушении на него в Юрмале. На видео видно, как отец и ребенок катаются на велосипедах в лесу. 

Ранее сообщалось, что Галкин сильно пострадал и попал в больницу. Однако данная информация оказалась домыслами. 

Сам юморист еще не комментировал сложившуюся ситуацию. Судя по всему, он занят гастрольным туром и воспитанием детей. 

Галкин и его семья покинули Россию после начала специальной операции на Украине. Сначала они остановились в Израиле, где прожили несколько месяцев. Затем они перебрались в Латвию. 

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