Максим Галкин вышел на связь с поклонниками на фоне слухов о покушении в Юрмале

Телеведущий и шоумен Максим Галкин поделился кадрами с сыном Гарри после распространившихся слухов о покушении на него в Юрмале. На видео видно, как отец и ребенок катаются на велосипедах в лесу.
Ранее сообщалось, что Галкин сильно пострадал и попал в больницу. Однако данная информация оказалась домыслами.
Сам юморист еще не комментировал сложившуюся ситуацию. Судя по всему, он занят гастрольным туром и воспитанием детей.
Галкин и его семья покинули Россию после начала специальной операции на Украине. Сначала они остановились в Израиле, где прожили несколько месяцев. Затем они перебрались в Латвию.