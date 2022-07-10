Максим Галкин в прямом эфире поставил на место Маслякова-младшего

Сбежавший из России в Израиль юморист Максим Галкин прекратил игнорировать сына Александра Маслякова, высказавшись о его мнимых регалиях.
Как рассказали авторы портала «BLITZ+», Галкин однажды на федеральном канале публично заявил, что Масляков-младший сам ничего в жизни не добился, а единственное его достижение — удачное «место рождения».
«Я вообще не готов вступать в полемику с человеком, который в своей жизни ничего не сделал, кроме как унаследовал фамилию отца. Который является слабым телеведущим и не имеет отношения к юмору», — рассказывал Галкин.