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Максим Галкин в прямом эфире поставил на место Маслякова-младшего

Максим Галкин в прямом эфире поставил на место Маслякова-младшего
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сбежавший из России в Израиль юморист Максим Галкин прекратил игнорировать сына Александра Маслякова, высказавшись о его мнимых регалиях.

Как рассказали авторы портала «BLITZ+», Галкин однажды на федеральном канале публично заявил, что Масляков-младший сам ничего в жизни не добился, а единственное его достижение — удачное «место рождения».

«Я вообще не готов вступать в полемику с человеком, который в своей жизни ничего не сделал, кроме как унаследовал фамилию отца. Который является слабым телеведущим и не имеет отношения к юмору», — рассказывал Галкин.

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