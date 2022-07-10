Максим Галкин сильно осунулся и постарел после скандального бегства из России

«Что-то Пугалкин сильно сдал внешне… Стресс?»;«Что с лицом у Галкина?»;

«Как же злоба уродует… Что стало с лицом Галкина»;

«Да уж, не первой свежести оба, думаю все это оставило след», — пишут они.