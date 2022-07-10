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Максим Галкин сильно осунулся и постарел после скандального бегства из России

Максим Галкин сильно осунулся и постарел после скандального бегства из России
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бежавший из России пародист Максим Галкин сильно изменился всего за несколько месяцев. Пользователи Сети обратили внимание, что он сильно постарел, пишет EG.

Интернет-пользователи активно обсуждают новые фото Галкина и Пугачевой, посетивших концерт Интарса Бусулиса. На кадрах постаревшей выглядит не только Примадонна, но и сам юморист — внешний вид артиста сильно удивил читателей.

«Что-то Пугалкин сильно сдал внешне… Стресс?»;«Что с лицом у Галкина?»;
«Как же злоба уродует… Что стало с лицом Галкина»;
«Да уж, не первой свежести оба, думаю все это оставило след», — пишут они.

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RusNewsToday24
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