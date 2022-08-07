Максим Галкин разочаровал поклонников шутками на латышском языке

Юморист Максим Галкин для одного из своих концертов в Латвии подготовил несколько шуток на латышском языке. Он утверждал, что учил язык специально для того, чтобы его не поняли россияне. Поклонники такой подход не оценили.
Галкин в своем личном блоге выложил видеозапись с фрагментом выступления, где он на латышском подшучивает над россиянами и над тем фактом, что не все в зале его понимают, так как его слушали в том числе и выходцы из России, не знающие местного языка. В комментариях под видеороликом россияне возмутились такому подходу, раскритиковав Галкина.
«Максим, ты так разочаровал нас», «Что-то не выставляешь хотя бы кусочек концерта, а только тот момент, где тебе хлопают», «Максим, а что будешь делать, когда там всем надоешь?» — писали россияне в комментариях.