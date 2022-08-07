Максим Галкин разочаровал поклонников шутками на латышском языке

Галкин в своем личном блоге выложил видеозапись с фрагментом выступления, где он на латышском подшучивает над россиянами и над тем фактом, что не все в зале его понимают, так как его слушали в том числе и выходцы из России, не знающие местного языка. В комментариях под видеороликом россияне возмутились такому подходу, раскритиковав Галкина.