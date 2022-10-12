Максим Галкин* рассказал о своих гастролях за границей: “Цены не мизерные, залы не маленькие”

Максим Галкин

Максим Галкин*, который публично выступает против военной спецоперации РФ на Украине, рассказал о своих гастролях за границей, отвечая на предположения комментаторов в соцсетях о том, что дела у него идут не очень.

Цены не мизерные, зал не маленький. Так что плохонькая вы гадалка, не видите даже то, что есть!

— написал он в инстаграме**.

Вскоре после переезда в Израиль (Россию шоумен покинул практически сразу после начала военной спецоперации РФ) Галкин* начал давать концерты за границей, что привело к новому потоку критики: соотечественники обвинили его в том, что он нелестно отзывается о России. Сам юморист это опроверг и заявил, что “не поливает Россию грязью”, а осуждает только правительство и чиновников, как и делал всегда. Ранее он также заявил, что не считает себя предателем России. Предательства здесь нет. Вы в голове разграничьте “власть” и “родину”. Я всегда это различал. И есть люди, которым я верен всегда. Для меня нет границ, есть зритель, зал и сцена.

Не так давно в Израиль перебралась и его супруга Алла Пугачева — после того, как Галкина* признали иноагентом, она высказалась против военной спецоперации и уехала из России.

*Признан в РФ иноагентом

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