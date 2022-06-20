Максим Галкин рассказал о любовных утехах с Аллой Пугачевой после слухов об ориентации

Юморист Максим Галкин поделился подробностями отношений с певицей Аллой Пугачевой. Шоумен решил раскрыть некоторые интимные тайны.
Об отношениях с Примадонной артист высказался во время своего очередного концерта в Израиле. Галкин вспомнил, как однажды одна из участниц группы Serebro схватила его за ягодицу. При этом он отметил, что его супруга делает то же самое, но совершенно иначе.
«Жена, если хватает, то с лица», — сообщил шоумен зрителям интимные подробности.
После отъезда Галкина из России о нем резко высказалась телеведущая Маргарита Симоньян. Журналистка сообщила, что муж Аллы Пугачевой на самом деле является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации, а брак с певицей ему нужен только для прикрытия.