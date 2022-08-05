Максим Галкин проводит вечера в компании Пугачевой и Вайкуле

Юморист Максим Галкин предстал на фотографии в компании своей супруги Аллы Пугачевой и певицы Лаймы Вайкуле.
В начале марта Галкин с Примадонной и их детьми уехали из России в Израиль. Прожив там несколько месяцев, звездная семья решила продолжить свое путешествие по миру и переместилась в латвийскую Юрмалу.
Судя по всему, Галкин прекрасно проводит время вместе со своей женой и ее давней подругой. Знаменитости вместе любуются закатом с террасы ресторана, расположенного прямо на пляже. Они также не забыли запечатлеть такой памятный момент на камеру, передает Teleprogramma.pro.