Максим Галкин проводит вечера в компании Пугачевой и Вайкуле

Судя по всему, Галкин прекрасно проводит время вместе со своей женой и ее давней подругой. Знаменитости вместе любуются закатом с террасы ресторана, расположенного прямо на пляже. Они также не забыли запечатлеть такой памятный момент на камеру, передает Teleprogramma.pro.