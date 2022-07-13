Максим Галкин прокомментировал развернувшуюся против него кампанию в СМИ: “Каждый день очередная ересь”

Максим Галкин

Шоумен Максим Галкин, который публично осудил военную спецоперацию РФ на Украине и в связи с этим вместе с семьей покинул Россию, написал в своем телеграм-канале пост о российских СМИ.

Изо лжи про меня в нашей прессе можно уже хит-парад составлять. Каждый день очередная ересь. Некоторые заголовки прямо пародия на желтую прессу, — написал он.

Его пост прокомментировала журналистка Арина Бородина. Подборка там у него представлена, прямо хороша “Комсомольская правда” про “нашли с выпученными глазами”, видимо, долго думали над стилистическим оборотом и Милонов про “человеческий паспорт” старался. После начала военной спецоперации РФ на Украине Максим Галкин сразу занял антивоенную позицию и начал публично осуждать действия российских властей. Против шоумена развернулась кампания в СМИ: Галкина травили, в том числе обсуждали его личную жизнь в прямом эфире — так, Маргарита Симоньян заявила, что Галкин — гей. На защиту Галкина встали многие его друзья и коллеги, например, Филипп Киркоров и Андрей Звягинцев.

Отреагировал на эту атаку хейтеров Максим Галкин так: он заявил, что никогда не предавал свою страну, однако не поддерживает правительство.

Я за 28 лет своих выступлений ни разу, ни одним словом не облил грязью свою родную и любимую Россию. Все эти 28 лет я пародировал политиков, высмеивал лживых и жалких пропагандистов и коррумпированных чиновников.

Теперь у Галкина нет контрактов в России, а в шоу Первого канала “Сегодня вечером” его заменил Николай Цискаридзе. Сейчас Галкин гастролирует по Израилю, куда перебрался вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми, и Латвии.