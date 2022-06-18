Максим Галкин пожаловался на травлю со стороны журналистов из России

Юморист и шоумен Максим Галкин заявил, что российская пресса регулярно пишет про него неправду.
Галкин дал очередной концерт в одном из израильских городов. Во время своего выступления юморист решил рассказать, что пишут о нем российские СМИ.
«Я выкладываю видео с гастролей в Израиле, где вечером катаюсь на велосипеде. Тут же пишут журналисты: “Галкина потянуло на историческую родину”, “Зачем Галкину обрезание?”. Круче всего было: “Пугачева отобрала у Галкина все и выгнала из страны на одном велосипеде”. Как они придумывают эту бредятину?» — пожаловался юморист на травлю журналистами из России.
Галкин уехал в Израиль несколько месяцев назад. Там он обосновался в роскошном особняке у Мертвого моря вместе с детьми и супругой народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. Звездная пара не торопится возвращаться на родину, за что постоянно подвергается критике со стороны россиян.