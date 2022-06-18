Максим Галкин пожаловался на травлю со стороны журналистов из России

«Я выкладываю видео с гастролей в Израиле, где вечером катаюсь на велосипеде. Тут же пишут журналисты: “Галкина потянуло на историческую родину”, “Зачем Галкину обрезание?”. Круче всего было: “Пугачева отобрала у Галкина все и выгнала из страны на одном велосипеде”. Как они придумывают эту бредятину?» — пожаловался юморист на травлю журналистами из России.