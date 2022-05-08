Максим Галкин «появился» в новом выпуске «Сегодня вечером»

Но до конца «избавиться» от бывшего ведущего «Сегодня вечером» Максима Галкина не получилось. Продюсеры шоу показали фрагмент выпуска передачи от 2018 года с участием Василия Ланового, с которым разговаривал Галкин. Тогда артист рассказывал зрителям о роли в фильме «Офицеры». Создатели программы выбрали тот момент, где не было видно лица бывшего ведущего, но раздавался его голос.