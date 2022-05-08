Максим Галкин «появился» в новом выпуске «Сегодня вечером»

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Выпуск программы «Сегодня вечером» с новым ведущим Николаем Цискаридзе вышел в эфир. Но без шоумена Максима Галкина в этот раз не обошлось.
Гостями передачи стали артисты Анастасия Макеева, Алина Покровская, Родион Газманов и другие звезды. Тема выпуска была приурочена к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. В эфире звучали воспоминания и известные песни тех времен.
«Я с большим наслаждением всегда слушаю эти песни и каждый раз ловлю себя на мысли, что у меня наворачиваются слезы. И я невольно вспоминаю бабушку, моих всех дедушек, маму, которая постоянно рассказывала об осаде Москвы», — начал эфир балетмейстер Цискаридзе.
Но до конца «избавиться» от бывшего ведущего «Сегодня вечером» Максима Галкина не получилось. Продюсеры шоу показали фрагмент выпуска передачи от 2018 года с участием Василия Ланового, с которым разговаривал Галкин. Тогда артист рассказывал зрителям о роли в фильме «Офицеры». Создатели программы выбрали тот момент, где не было видно лица бывшего ведущего, но раздавался его голос.