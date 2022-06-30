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Максим Галкин посмеялся над новостью о решении возобновить производство «Москвичей»

Максим Галкин посмеялся над новостью о решении возобновить производство «Москвичей»
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущий и шоумен Максим Галкин публично высмеял новость о решении возобновить производство «Москвичей» на территории России. Артист отшутился на одном из концертов в Израиле. 

Галкин еще весной раскритиковал специальную операцию России на Украине. Вскоре он вместе с семьей перебрался в Израиль, где активно гастролирует. 

На одном из выступлений шоумен прокомментировал некоторые новости, касающиеся России. На этот раз темой для шуток стало возобновление производства «Москвичей» на мощностях завода ушедшего с рынка бренда Renault.

«Самая большая диверсия произошла на заводе Renault, где решили выпускать “Москвичи”», — заявил он.

Судя по всему, шоумен не планирует возвращаться на родину. Однако его супруга певица Алла Пугачева намерена прилететь домой к осени. 

Спецоперацию России на Украине не одобрили многие представители шоу-бизнеса. В их числе оказались Чулпан Хаматова, Рената Литвинова, Земфира, Андрей Макаревич и другие.

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