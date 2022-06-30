Максим Галкин пошутил про украинскую бабушку со Знаменем Победы

Шоумен Максим Галкин активно гастролирует в Израиле. Недавно на одном из концертов он пошутил про украинскую бабушку, которая вышла со Знаменем Победы к бойцам ВСУ, приняв их за русских.
Галкина насмешил тот факт, что смелой пенсионерке решили поставить памятник. По словам телеведущего, бабушка сама находится в недоумении от сложившейся ситуации.
«Бабушка с красным флагом, которой памятник поставили. Бабушка еще жива — она сама в ужасе от того что происходит», — высказался он на сцене.
Бывший ведущий Первого канала вместе с семьей покинул Россию после начала специальной операции на Украине. Перебравшись в Израиль, он неоднократно оскорблял родину и ее жителей. Примечательно, что его супруга, певица Алла Пугачева планирует вернуться в РФ к осени. Об этом она ранее сообщила журналистам.