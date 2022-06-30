Максим Галкин пошутил про украинскую бабушку со Знаменем Победы

Бывший ведущий Первого канала вместе с семьей покинул Россию после начала специальной операции на Украине. Перебравшись в Израиль, он неоднократно оскорблял родину и ее жителей. Примечательно, что его супруга, певица Алла Пугачева планирует вернуться в РФ к осени. Об этом она ранее сообщила журналистам.