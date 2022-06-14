Юморист Максим Галкин пошутил над зрителем, который опоздал на его концерт в Тель-Авиве и доставил массу неудобств, пытаясь добраться до места.
Артист вовсю выступал с юмористической программой, когда опоздавший зритель вошел в зал. Мужчина пытался пробраться к месту во втором ряду. Из-за этого зрителям пришлось пересаживаться. Ситуация привлекла внимание комика.
«А как на иврите спросить: “Он остальные ряды тоже будет пересаживать?” Это вы пришли? Дай бог вам здоровья. Из-за вас не начинали. Все эти люди, которые сидели в этом ряду, они просто держали для вас место», — пошутил юморист.
Зал поддержал артиста аплодисментами и смехом. Что в этот момент чувствовал опоздавший, остается только догадываться.
Галкин уже почти четыре месяца находится в Израиле вместе с семьей. Артист дает концерты по стране, а также намерен выступить в других европейских городах.