Максим Галкин пошутил над зрителем, который опоздал на его концерт

«А как на иврите спросить: “Он остальные ряды тоже будет пересаживать?” Это вы пришли? Дай бог вам здоровья. Из-за вас не начинали. Все эти люди, которые сидели в этом ряду, они просто держали для вас место», — пошутил юморист.