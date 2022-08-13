Максим Галкин подверг сомнению важность государственных наград

Юморист Максим Галкин в очередной раз выступил с громким заявлением. Об этом сообщает портал teleprogramma.pro.
Латвийский концерт артиста отличился острой шуткой в адрес Родины. Супруг Примадонны насмехался над наградами, которые он получил за свое творчество.
Галкин попытался убедить публику в том, что никогда не стремился стать обладателем государственных наград. Комик считает, что они поставили бы его в зависимое положение от тех, кто их выдал.
Ранее актриса Чулпан Хаматова, которая покинула страну и отрицательно высказывается о российской власти, раскритиковала звание народного артиста России. Она назвала его «бредятиной».