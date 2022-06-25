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Максим Галкин поделился фотографией Аллы Пугачевой, которую сделала их дочь Лиза

Максим Галкин поделился фотографией Аллы Пугачевой, которую сделала их дочь Лиза

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Алла Пугачева

Максим Галкин опубликовал в инстаграме* фотографию супруги Аллы Пугачевой. Автором снимка выступила дочь знаменитостей Лиза.

Алла глазами Лизы. Фотограф: Лиза Галкина,

— подписал публикацию юморист.

Алла Пугачева

Его подписчики восхитились тем, как молодо выглядит певица. Среди прочих комплимент звезде сделал норвежско-белорусский музыкант Александр Рыбак:

Алла на высоте, как всегда. Какая светлая!

Напомним, что после начала военной спецоперации на Украине Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с детьми Гарри и Лизой улетели в Израиль, где шоумен теперь дает концерты. По словам Пугачевой, отъезд лишь временный — пара планирует вернуться в Россию к осени.

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьмиМаксим Галкин и Алла Пугачева с детьми

Из-за своего решения и Алла, и Максим столкнулись с критикой со стороны российской общественности. Недавно на фасаде телецентра “Останкино” появилось оскорбительное обращение к певице. Галкин, который открыто осуждает спецоперацию, в своем микроблоге рассказал о том, как его “отменили” в России.

За супругов заступились многие российские звезды, включая Филиппа Киркорова и Владимира Преснякова.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


PetelinaОльга Петелина


Фото
Соцсети


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