Максим Галкин отреагировал на новости о встрече с молодым человеком в Риге

Юморист и телеведущий Максим Галкин прокомментировал слухи о свидании с молодым человеком в Латвии.
С недавнего времени Галкин перебрался из Израиля в Юрмалу вместе со своей семьей. К досугу звездной четы приковано особо пристальное внимание. Латвийские СМИ вскоре распространили информацию, что юморист уже успел сходить на свидание с незнакомцем. Однако сам телеведущий все отрицает.
«Спасибо, хоть с красивым. Это учитывая, что в этот приезд ни в Риге еще не был, ни в ресторан еще не выбирался», — написал артист в своем Telegram-канале.
С момента начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса Галкин прославился своей антироссийской позицией. Недавно экс-депутат Роман Худяков подтвердил, что против юмориста было возбуждено уголовное дело о дискредитации ВС РФ.