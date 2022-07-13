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Максим Галкин отреагировал на новости о встрече с молодым человеком в Риге

Максим Галкин отреагировал на новости о встрече с молодым человеком в Риге
globallookpress/Pravda Komsomolskaya

Юморист и телеведущий Максим Галкин прокомментировал слухи о свидании с молодым человеком в Латвии.

С недавнего времени Галкин перебрался из Израиля в Юрмалу вместе со своей семьей. К досугу звездной четы приковано особо пристальное внимание. Латвийские СМИ вскоре распространили информацию, что юморист уже успел сходить на свидание с незнакомцем. Однако сам телеведущий все отрицает.

«Спасибо, хоть с красивым. Это учитывая, что в этот приезд ни в Риге еще не был, ни в ресторан еще не выбирался», — написал артист в своем Telegram-канале.

С момента начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса Галкин прославился своей антироссийской позицией. Недавно экс-депутат Роман Худяков подтвердил, что против юмориста было возбуждено уголовное дело о дискредитации ВС РФ.

галкин Латвия рига свидание
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