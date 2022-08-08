Максим Галкин остановил концерт в Латвии из-за драки в зале

Выступление проходило в зале «Дзинтари». По сообщению организаторов мероприятия, антракт из-за происшествия занял 20 минут. Потом концерт «продолжился без как-либо помех». Нарушители были направлены к представителям правоохранительных органов для дальнейших разбирательств.