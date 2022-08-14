Максим Галкин оскорбил поклонников, которые упрекнули его в лицемерии

Юморист Максим Галкин не смог сдержать эмоций после очередной волны критики от россиян.
С самого отъезда из России Галкин регулярно публикует посты, в которых благодарит зрителей его концертов в Европе. Некоторые пользователи Сети заметили, что, когда юморист выступал на родине, таких публикаций было в разы меньше.
В ответ на недовольства Галкин заявил, что постов с благодарностями было меньше из-за пандемии.
«В период пандемии концертов практически не было. А те несколько, что были, я не выставил, потому что такие же идиоты начали бы орать о ковидных ограничениях», — сказал он в микроблоге.
Напомним, Галкин уехал за границу после начала спецоперации на Украине. С тех пор 46-летний юморист регулярно оскорбляет Россию в соцсетях и на своих концертах.