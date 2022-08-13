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Максим Галкин оправдался за переезд из России

Максим Галкин оправдался за переезд из России
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущий и шоумен Максим Галкин продолжает гастролировать по Европе и делиться кадрами с выступлений. На днях он решил честно признаться, почему покинул Россию.

Жаркие споры о личности и позиции Галкина разгорелись в комментариях его блога. Один из подписчиков решил прямо спросить у артиста, почему он сбежал и прячется в другой стране. Юморист не стал томить его ответом.

«Не сбежал. Не прячусь. Работаю. В России работать не дают. Так понятно?» — ответил Галкин фолловеру.

Недавно юмориста раскритиковали за выступление в «убогом» месте. Речь идет о концерте в латвийском селе Роя. По словам Максима Галкина, в этом населенном пункте отстроен современный комплекс, который не уступает сочинскому «Фестивальному».

вопросы галкин концерт
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