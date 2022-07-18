Максим Галкин объявил об отъезде в Северную Европу

Шоумен Максим Галкин рассказал, что планирует посетить Северную Европу. Юморист отправится с концертом в Ирландию.
Галкин анонсировал собственный концерт в Ирландии у себя в социальных сетях. Мероприятие пойдет в Дублине 26 августа. В Северную Европу артист отправится после турне по странам Балтии.
«Дорогие друзья! Рад анонсировать свой сольный концерт в Ирландии. Итак, 26 августа я буду со своим концертом в Дублине. Добро пожаловать! Приходите», — заявил Галкин.
На осень этого года у Галкина запланированы концерты в Австралии. Поклонники активно интересуются у юмориста, где все это время будут находится его супруга и дети.