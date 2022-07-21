Максим Галкин объявил о гастролях в США и ответил на критику подписчиков: “Что значит “Аллочку верните” — она что, шифоньер?”

Максим Галкин

Максим Галкин снова столкнулся с критикой со стороны подписчиков после того, как объявил о гастролях в США в инстаграме*. Его подписчики такого решения не оценили и засыпали артиста гневными комментариями. На некоторые из них Галкин ответил.

Ну смех да и только! Уже не знает, как пропиариться. В России никому не нужен был — и раньше, и сейчас, а в Америке нужен. Какое высокое самомнение, Максим! Забыл, у американцев кризис, они думают либо на жизнь и продукты тратить, или на бензин, так как у них очень все подорожало. Ну нет же, они все жизненные проблемы бросят и побегут на концерт Галкина, — пишет пользователь @lvgolubkova25.

Максим Галкин ответил подписчице следующее:

Ну, Людмила! Ну вот ведь можем, когда захотим! Врезала так врезала! Конечно, да эти американцы, если узнают соотношение наших средних зарплат и наших цен на бензин, да они от зависти пожалеют, что государство образовали. А тут я еще такой ненужный. Ну, Голубкова сильна! Пожалуй, даже мое такое высокое самомнение переплюнула.

Некоторые из его подписчиков выразили беспокойство за его супругу, Аллу Пугачеву.

Вы, Максим, выступайте где хотите и как хотите, но Аллочку, пожалуйста, верните в Россию. Вы же обещали ей спокойную жизнь, а теперь что? — пишет пользователь @irinachecalova.

Что значит “Аллочку верните” — она что, шифоньер? — прокомментировал шоумен.

Сама, Пугачева, к слову, ранее сообщила, что вернется в Россию к началу нового учебного года.



Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми

Напомним, с постоянной критикой Максим Галкин сталкивается с самого начала военной спецоперации РФ на Украине. Так, после того, как артист начал давать концепты в Израиле, его осудили за “непатриотичные” высказывания со сцены.

В отношении Максима Галкина резко высказалась Маргарита Симоньян, которая назвала артиста геем и заявила, что он женился на Пугачевой из корыстных соображений. За Галкина вступился Филипп Киркоров, хотя отец певца, Бедрос Киркоров, Максима не поддержал и заявил, что “не поступил бы так, как он”.

Алла Пугачева своего супруга тоже поддержала в соцсетях: после того, как Галкин опубликовал в инстаграме видеообращение, в котором объяснил, что он имел в виду на своих концертах, она разместила его на своей странице и подписала: