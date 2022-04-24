Максим Галкин не выступит с концертом в Архангельске

«Концерт в Архангельске не состоится по решению артиста. В этом случае мы жертвы обстоятельств. Конечно, нам было бы гораздо выгоднее, чтобы этот концерт состоялся, потому что он был бы успешный. Все возвраты билетов будут оформлены по заявлениям», — пояснили организаторы в беседе с 29.RU.