Максим Галкин не выступит с концертом в Архангельске

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Юморист Максим Галкин сообщил, что все его концерты в России отменяются. Организаторы подтвердили, что выступление в Архангельске не состоится.
Концерт должен был пройти 19 сентября. В компании «Интерфест» сообщили, что на мероприятие было продано 800 билетов, но артист решил отказаться от своего выступления в России.
«Концерт в Архангельске не состоится по решению артиста. В этом случае мы жертвы обстоятельств. Конечно, нам было бы гораздо выгоднее, чтобы этот концерт состоялся, потому что он был бы успешный. Все возвраты билетов будут оформлены по заявлениям», — пояснили организаторы в беседе с 29.RU.
Галкин покинул страну почти два месяца назад. Вместе со своей супругой певицей Аллой Пугачевой и их несовершеннолетними детьми они отправились в Израиль. Там же юморист анонсирует свою концерты, но уже у Мертвого моря.