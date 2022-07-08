Максим Галкин назвал дату своего концерта в Финляндии

Шоумен Максим Галкин посетит Хельсинки 14 августа. Город в Финляндии станет еще одной остановкой в его мировом турне.
В своем микроблоге артист регулярно делится с подписчиками планами на концертную деятельность. Так, улетевший из России шоумен сообщил, что после Латвии он отправится в Финляндию, и назвал дату своего выступления.
«Дорогие друзья, наконец-то определилась дата моего концерта в Хельсинки. Жду вас 14 августа, в 18:00. Буду с нетерпением ждать», — сообщил Галкин.
Напомним, вместе с семьей комик улетел за границу еще весной. Выступив перед израильской публикой, Галкин анонсировал мировое турне. Он собирается покорять Новую Зеландию, Австралию и США.